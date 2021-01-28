На орбіті успішно випробували революційний йодний електродвигун

Французький стартап ThrustMe провів перші орбітальні випробування інноваційного електричного двигуна на йоді. Команда довела спроможність зміни орбіти малого супутника CubeSat. Така система дозволяє швидко змінювати висоту, уникаючи зіткнень і скорочуючи і так вже чимала кількість космічного сміття.

Джерело: Space News

Перший електричний двигун на йоді NPT30-I2-1U був встановлений на малому супутнику CubeSat 12U. Він був відправлений на орбіту на борту ракети Chang Zheng-6 ще у листопаді. Кілька тижнів пішло на введення в експлуатацію, після чого двигун був запущений двічі на 90 хвилин. Результати роботи привели до зміни висоти орбіти на 700 метрів.

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Що це дає космічній галузі

За словами представників компанії ThrustMe, результати випробувань довели ефективність йоду в якості палива для електричного рушія і стали кроком назустріч комерціалізації системи. До її переваг належить прискорена зміна орбіти і швидкий вхід в атмосферу відпрацьованих апаратів. Це дозволяє знизити кількість космічного сміття на низькій навколоземній орбіті.

Проблема космічного сміття

За оцінками Європейського космічного агентства, на січень 2021 на орбіті Землі перебуває понад 34 000 уламків розміром більше 10 см і 900 000 об'єктів від 1 до 10 см. Обертаючись зі швидкістю кілька кілометрів в секунду, навіть невеликий фрагмент може стати загрозою для космічного корабля або МКС .

Як вважають в ThrustMe, використання йодного палива – це прорив для супутникової промисловості. Він дозволяє доставляти клієнтам повністю заправлені рухові установки, а також значно спростити і прискорити процес інтеграції супутників.

Більшість сучасних супутників використовують дороге ксенонове або криптонове паливо, яке вимагає зберігання під тиском. На відміну від них твердий йод при нагріванні стає газом, минаючи фазу рідини.

ThrustMe збираються провести в найближчому майбутньому ще кілька випробувань.