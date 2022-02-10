На орбіті може стати тісно: NASA стурбоване планами SpaceX, щодо запуску 30 000 супутників

Космічне агентство NASA офіційно висловило занепокоєння у зв'язку із планом компанії SpaceX вивести на орбіту 30 000 супутників Starlink. Раніше Ілон Маск отримав від NASA дозвіл на експлуатацію 12 000 супутників, але йому потрібно більше.

Глава SpaceX просить схвалити створення угруповання другого покоління значно більшої чисельності інтернет-супутників. Водночас не одна SpaceX збирається вивести на орбіту низку супутників, тож вже зовсім скоро на орбіті може стати тісно.

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NASA відчуває занепокоєння у зв'язку з потенційним значним зростанням частоти перетину траєкторій і можливим впливом на наукові та пілотовані місії NASA,

– зазначило агентство у листі Федеральної комісії зв'язку США.

В агентстві зазначили, що сьогодні на орбіті відстежується лише 25 000 об'єктів, і близько 6100 – на висоті до 600 кілометрів. Експансія другого покоління супутників SpaceX "більш ніж удвічі збільшить кількість об'єктів на орбіті, а кількість об'єктів на висоті до 600 кілометрів збільшиться більш ніж уп'ятеро".

За словами представника Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Джонатана Макдауелла, астрономи стурбовані тим, що велика кількість супутників завадить спостереженням. Для того, щоб виводити на орбіту десятки тисяч супутників, варто спочатку подивитися, що буде з кількома тисячами.

Зараз на орбіті перебуває понад 2000 супутників Starlink, і деякі астрономи стверджують, що вони вже заважають спостереженням.

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Не лише SpaceX

Як ми вже зазначали, не тільки компанія Маска планує заполонити орбіту інтернет-супутниками. Amazon має намір витратити як мінімум 10 мільярдів доларів на 3236 аналогічних супутників у рамках програми Project Kuiper.

Крім того, на орбіту також виводяться супутники в рамках проєкту OneWeb. Хоч їхня кількість суттєво менша та загалом на орбіті назбирається чимала кількість сателітів.