Міжнародна космічна станція, ймовірно, доживає свій останній десяток років. Паралельно з цим відбувся вивід на орбіту Китайської національної космічної станції та заява Росії про плани запустити свою орбітальну станцію на полярну орбіту. NASA з партнерами поступово переорієнтовуються на Місяць та створення орбітальної станції Gateway на гало-орбіті біля супутника. Тому американське космічне агентство вирішило заохотити приватні компанії, щоб вони зайняли їхнє місце та замінили власними "продуктами" Міжнародну космічну станцію.

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Концепція орбітальної станції від Blue Origin: дивитись відео

"Орбітальний тренд"

Ймовірно, першою приватною компанією з реалістичними планами побудови власної космічної станції стала Axiom Space. Компанія планує почати з побудови додаткових модулів для МКС, які пізніше від'єднаються та стануть самостійною приватною орбітальною станцією.

Також нещодавно про плани побудови орбітальної космічної станції доєдналася нова команда у складі Nanoracks, Voyager Space та Lockheed Martin. Космічна станція Starlab буде виведена на орбіту одним запуском у 2027 році, якщо усе піде згідно з планом.

Тепер свої наміри освоїти низьку навколоземну орбіту озвучила й компанія мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin.

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"Орбітальний риф"

Станція Axiom Space та Starlab від Nanoracks мають забезпечити присутність США на низькій навколоземній орбіті. Туди будуть літати туристи, там же будуть проводитися дослідження та, ймовірно, тренуватимуться астронавти.

Blue Origin у цій категорії не вирізняється – їхня станція Orbital Reef буде виконувати усі ті самі функції. Цікавою виглядає кооперація компаній:

Blue Origin буде лідером проєкту та забезпечить наявність ракети-носія New Glenn.

Boeing надасть для експлуатації свій пілотований космічний корабель Starliner, який буде возити екіпаж.

Sierra Space забезпечить доставляння вантажів завдяки своєму космічному човнику Dream Chaser. Космоплан також можна буде використовувати для пілотованих польотів.

Genesis розробить та побудує щось на кшталт невеликого індивідуального космічного корабля, яким можна буде скористатися для польотів неподалік станції.

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Також деякі учасники проєкту розділять між собою обов'язки побудови самої станції:

Blue Origin займеться побудовою великих модулів майбутньої космічної станції, які будуть виводитися ракетою New Glenn.

Sierra Space забезпечить побудову житлових модулів LIFE (Large Integrated Flexible Environment) та вузлових модулів станції.

Boeing займатиметься технічним обслуговуванням та забезпечить наукові модулі для Orbital Reef.

Заявляється, що на космічній станції будуть в наявності усі зручності для відвідувачів. Загальний об'єм сягатиме 830 кубічних метрів, що трішки менше, ніж на МКС, але значно більше, ніж, наприклад, на Starlab. Orbital Reef вміщатиме 10 членів екіпажу. Розгортання станції на орбіті планується у 2025 – 2030 роках.

Цікаво те, що у Blue Origin поки що немає заявленої багаторазової ракети New Glenn. Так само космічні кораблі Dream Chaser та Starliner не виконують регулярних рейсів. Ситуація з останнім взагалі досить негативна, адже заплановані запуски до МКС довелося відкласти через низку проблем.

Також слід відзначити, що зацікавленість Blue Origin до побудови власної космічної станції досить очікувана. Джефф Безос, напротивагу Ілону Маску, вбачає майбутнє не у колонізації, наприклад, Марсу, а в побудові велетенських космічних станцій.