Опублікували 3D-зображення iPhone 13 Pro

Джерело опублікувало рендерне 3D-зображення майбутньої новинки – iPhone 13 Pro. На перший погляд, відмінності від попередньої моделі, iPhone 12 Pro, малопомітні.

Так, блок основної камери iPhone 13 Pro розташований таким же чином, як і в попередника. Щоправда, сам блок став трохи більшим, тож можна припустити, Apple може використати більші датчики зображення.

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Що ще відомо про iPhone 12 Pro

Ще одна незначна відмінність – менший виріз вгорі екрану. Цікаво, що прорізи гучномовця змістили вгору, під рамку.

За чутками, iPhone 13 Pro отримає екран такої ж діагоналі 6,1 дюйма. Габарити новинки складуть 146,7 х 71,5 х 7,6 мм, тож він буде трохи товщий за попередника. Можливо, виробник збільшить акумулятор і таким чином потрібно буде збільшити для нього місце.

Так може виглядати iPhone 13 Pro / Фото 91mobiles

Усі смартфони лінійки iPhone 13 мають отримати екрани, створені за технологією LTPO, з кадровою частотою 120 Гц. Також тут буде нова однокристальна платформа A15 Bionic. Крім поліпшення параметрів камери можна очікувати на версію з терабайтом вбудованої пам'яті.