Вчені понад три роки спостерігали за надмасивною чорною дірою Стрілець А* в центрі нашої галактики. Обсерваторіями Event Horizon Telescope (Телескоп горизонту подій) по всьому світу було зроблено багато зображень об'єкта, які потім об'єднали в одне.

Цікаво У NASA визначилися, як SpaceX та Boeing доставлятимуть астронавтів на космічну станцію

Чорна діра

Об'єкт знаходиться на відстані 27 тисяч світлових років від Сонця і дорівнює чотирьом мільйонам мас нашої зірки.

Обчислити це вдалося завдяки відстеженню орбіт зірок і газових хмар, що обертаються навколо центру Чумацького Шляху.

За ці розрахунки вчені отримали Нобелівську премію з фізики в 2020 році.

До речі, ця ж команда вчених у 2019 році зробила перше в історії зображення чорної діри в центрі M87. Проте Стрілець A* є складнішою метою: вона становить менше однієї тисячної маси та розміру діри М87 і розвивається у тисячу разів швидше: чорна діра M87 майже не рухається протягом тижня спостереження, але Стрілець А* змінює свій вигляд кожні п'ять хвилин.

Завдання фахівців полягало в тому, щоб відокремити те, що змінюється, від того, що залишається незмінним, — і таким чином окреслити структуру, що лежить в основі чорної діри, від матерії, яка в ній рухається.

Зображення вдалося отримати завдяки синхронізації роботи телескопів, розташованих на різних континентах, за допомогою атомного годинника і використання суперкомп'ютерів для обробки даних. Всі ці телескопи є частиною проєкту Телескопа горизонту подій.

Для отримання знімків телескопи записали близько шести тисяч терабайтів даних.

В результаті неймовірної роботи колаборації EHT, у нас нарешті є довгоочікуване зображення Sgr A*, що дає перше візуальне підтвердження наявності чорної діри в нашому галактичному центрі. Sgr A — друга чорна діра, отримана EHT, першою з яких є M87*, розташована в центрі галактики М87,

— йдеться в повідомленні вчених, опублікованому в блозі ESO.

На жаль, ми не можемо побачити саму чорну діру, оскільки вона абсолютно чорна, але газ, що світиться навколо неї, дає про себе знати: темна центральна область оточена яскравою структурою, схожою на кільце. Новий знімок фіксує світло, викривлене потужною гравітацією чорної діри.



Зображення чорної діри в центрі Чумацького шляху / Фото Event Horizon Telescope