Маск спрогнозував, що продемонстрований прототип у майбутньому може коштувати менше ніж 20 000 доларів. Згодом, під час сесії запитань і відповідей, Маск пояснив, що Tesla дуже добре вміє створювати штучний інтелект і виконавчі механізми, необхідні для робототехніки, на основі досвіду виробництва приводних агрегатів для електромобілів.

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Також Маск додав, що досвід компанії допоможе їй запустити у виробництво повноцінних роботів і почати процес їх тестування на своїх заводах.

Мета – масовий ринок

Глава Tesla раніше наголошував і вкотре підтвердив, що Optimus орієнтований на масовий ринок і це зчитується з його дизайну та функцій.

На сцені продемонстрували Optimus у "голому" стані, Tesla називає його Bumble C. Робот зміг пройти вперед і зробити танцювальний рух. Після цього компанія показала кілька відеороликів, де робот виконує інші завдання, наприклад, збирає коробки.



Робот Tesla Optimus / Фото Tesla

Потім команда Tesla представила ще один прототип, що демонструє "дуже близьку до виробничої" версію Optimus з повністю зібраним, але не повністю функціональним корпусом – він стояв на підставці і махав аудиторії, показуючи діапазон рухів зап'ястя і кисті. Маск наголосив, що цей пристрій вже містить приводи, акумуляторну батарею і все інше, але "не зовсім готовий до самостійного пересування".

Він містить акумуляторну батарею ємністю 2,3 кВт-год, працює на базі SoC Tesla і має зв'язок Wi-Fi і LTE. Демонстрації були зосереджені на розгляді суглобів робота, таких як кисті, зап'ястя і коліна, і показали, як система обробляє дані для кожного суглоба, а потім шукає спільні зони в кожній конструкції, щоб знайти метод, який використовує лише шість різних приводів.

Tesla Optimus на сцені: дивіться відео

Людиноподібні руки – це "біологічно натхненний дизайн", який, за словами інженерів, зробить їх більш придатними для підняття предметів різних форм і розмірів, утримання сумки з 20 предметів і "точного захоплення" дрібних деталей.

Програмне забезпечення автопілота Tesla було перенесено з автомобілів на бота і переобладнано для роботи в новому корпусі і середовищі. Tesla знімала рухи людей, які виконують реальні завдання, наприклад, піднімають коробку, а потім, використовуючи зворотну кінематику, і повторювала ці рухи за допомогою Optimus.

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Майбутні програми, які зможе виконувати робот, можуть включати:

приготування їжі,

садівництво,

допомога вдома (виконання рутинних завдань),

покупки та інше.

Маск зазначив, що виробництво може початися вже в наступному році.