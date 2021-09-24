По всій планеті прокладено тисячі комунікаційних кабелів. 426 з них проходять по океанському дну, з'єднуючи континенти та дозволяючи нам користуватись інтернетом та іншими технологіями зв'язку. Саме їх і вирішили зобразити на 3D-рендері.

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3D-карта

Єдиний континент, до якого не прокладено жодного кабелю – Антарктида.

Візуалізація створена за допомогою пакету GeoJSON з відкритим кодом для трасування променів і рендерингу.

Користувачі швидко знайшли помилку на відео автора. Виявилось, що планета у нього обертається в неправильну сторону. Візуалізацію вже переробили. Проте в оригінальному твіті залишився початковий варіант. На суть це, звісно ж, ніяк не вплинуло.

Морган-Уолл опублікував вихідний код програми, щоб ним міг скористатися будь-хто для створення таких візуалізацій. Користувачі в коментарях відзначили, що хотіли б також показати мережі газових і нафтових труб.

Перші кабелі, хоч і не з оптоволокна, були прокладені ще в середині XIX століття. Їх використовували для передачі телеграфних даних. Наступні покоління забезпечували телефонний зв'язок, потім трафік даних.

Сьогодні 99 відсотків трафіку між континентами відбувається по підводних кабелях. Загальна їх протяжність – понад 1,3 мільйона кілометрів.