Оприлюднили рейтинг найпопулярніших додатків серед українців

18 лютого 2021 , 14:48
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Джерело:

TNS Ukraine

Експерти оприлюднили свіжий рейтинг з найпопулярнішими додатками, якими користувались українці у січні 2021 року. Цікаво, що вперше за довгий час Viber поступився лідерською позицією на користь Chrome та YouTube.

Про це свідчить свіжий рейтинг, опублікований дослідницькою компанією TNS Ukraine.

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Загалом, у січні 2021 року українці (вже традиційно) багато часу витратили на соцмережі та месенджери.

Найпопулярніші додатки серед українців / Фото TNS Ukraine

Найпопулярніші додатки

Перша 10-ка найпопулярніших додатків серед українців виглядає таким чином:

  • Chrome
  • YouTube
  • Viber
  • Gmail
  • Google Maps
  • Facebook
  • Приват24
  • Telegram
  • Messenger
  • Instagram

Друга частина рейтингу складається, переважно, з українських мобільних додатків. Як бачимо, українці віддають перевагу вітчизняним додаткам інтернет-банкінгу monobank, мобільних операторів Vodafone та Київстар, компанії доставки Нова Пошта, платформі оголошень Olx та інтернет-магазину Rozetka.

Також у рейтингу найпопулярніших перебуває державний сервіс послуг Дія.