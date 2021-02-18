Оприлюднили рейтинг найпопулярніших додатків серед українців
Експерти оприлюднили свіжий рейтинг з найпопулярнішими додатками, якими користувались українці у січні 2021 року. Цікаво, що вперше за довгий час Viber поступився лідерською позицією на користь Chrome та YouTube.
Джерело:TNS Ukraine
Про це свідчить свіжий рейтинг, опублікований дослідницькою компанією TNS Ukraine.
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Загалом, у січні 2021 року українці (вже традиційно) багато часу витратили на соцмережі та месенджери.
Найпопулярніші додатки серед українців / Фото TNS Ukraine
Найпопулярніші додатки
Перша 10-ка найпопулярніших додатків серед українців виглядає таким чином:
- Chrome
- YouTube
- Viber
- Gmail
- Google Maps
- Приват24
- Telegram
- Messenger
Друга частина рейтингу складається, переважно, з українських мобільних додатків. Як бачимо, українці віддають перевагу вітчизняним додаткам інтернет-банкінгу monobank, мобільних операторів Vodafone та Київстар, компанії доставки Нова Пошта, платформі оголошень Olx та інтернет-магазину Rozetka.
Також у рейтингу найпопулярніших перебуває державний сервіс послуг Дія.
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