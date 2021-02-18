Експерти оприлюднили свіжий рейтинг з найпопулярнішими додатками, якими користувались українці у січні 2021 року. Цікаво, що вперше за довгий час Viber поступився лідерською позицією на користь Chrome та YouTube.

Про це свідчить свіжий рейтинг, опублікований дослідницькою компанією TNS Ukraine. До теми В Києві випадково запустили новий додаток знайомств The Breakfast Загалом, у січні 2021 року українці (вже традиційно) багато часу витратили на соцмережі та месенджери. Найпопулярніші додатки серед українців / Фото TNS Ukraine Найпопулярніші додатки Перша 10-ка найпопулярніших додатків серед українців виглядає таким чином: Chrome

YouTube

Viber

Gmail

Google Maps

Facebook

Приват24

Telegram

Messenger

Instagram Друга частина рейтингу складається, переважно, з українських мобільних додатків. Як бачимо, українці віддають перевагу вітчизняним додаткам інтернет-банкінгу monobank, мобільних операторів Vodafone та Київстар, компанії доставки Нова Пошта, платформі оголошень Olx та інтернет-магазину Rozetka. Також у рейтингу найпопулярніших перебуває державний сервіс послуг Дія.