Oppo працює над цією ідеєю з 2018 року. Першу заявку на розгляд патентних регуляторів подавали ще три роки тому. Пізніше додали ще два документи у квітні цього року. Тепер компанія отримала офіційне підтвердження реєстрації прав на свою новинку і може приступити до реалізації системи на споживчому ринку.

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Що відомо

Про сценарії застосування технології відомо небагато. У технічному документі Oppo зазначено, що новий підхід дозволить отримувати і передавати дані мозкової активності з пристрою одного користувача на пристрій іншого. Тобто смартфони та інші мобільні гаджети будуть виступати в якості ретрансляторів, які скануватимуть "думки" власника смартфона.

У квітневій заявці інженери розглянули застосування такої системи для розвитку сфери охорони здоров'я та управління сном — функція дозволить відстежити самопочуття організму, поки людина спить, щоб в майбутньому краще планувати час відпочинку.

В останні роки Oppo приділяє все більшу увагу мобільним пристроям з функціями для моніторингу здоров'я. Наприклад, останні, на даний момент, браслети компанії поставляються з оптичними датчиками для відстеження рівня кисню в крові і серцевого ритму.