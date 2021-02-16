Oppo запатентувала камеру, що переміщується з одного боку в інший

Джерело:LetsGoDigital
Здавалось би, виробники запропонували всі можливі варіанти фронтальних камер. Але Oppo вирішила здивувати користувачів за запатентувала абсолютно нову ідею для селфі-камери.
Цей патент вже передали до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO, World Intellectual Property Organization).
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Як бачимо на фото, блок камери займає верхню лінійку на екрані. Тож конструкція не вирішує проблему з доступною площею екрану, однак може покращити якість знімків.
Oppo може використовувати своє напрацювання в серії смартфонів Oppo Reno, в якій зустрічаються незвичайні форм-фактори. Наприклад, в Oppo Reno2 використовується висувна камера в формі акулячого плавника.