Здавалось би, виробники запропонували всі можливі варіанти фронтальних камер. Але Oppo вирішила здивувати користувачів за запатентувала абсолютно нову ідею для селфі-камери.

Цей патент вже передали до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO, World Intellectual Property Organization).

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Мета камери

Як бачимо на фото, блок камери займає верхню лінійку на екрані. Тож конструкція не вирішує проблему з доступною площею екрану, однак може покращити якість знімків.

Користувач такого смартфона зможе робити селфі з різних кутів.

Для цього модуль камери переміщується спеціальним моторчиком праворуч і ліворуч по спеціальному поглибленню в корпусі. При цьому, за замовчуванням, камера зафіксована в одному положенні.

При включенні камери, її можна перемістити в потрібну позицію, процес повністю автоматичний.

В документації також вказана можливість використання аналогічної конструкції для основної камери на задній панелі. Це зробить смартфон чудовим варіантом для панорамних фотографій.

Oppo може використовувати своє напрацювання в серії смартфонів Oppo Reno, в якій зустрічаються незвичайні форм-фактори. Наприклад, в Oppo Reno2 використовується висувна камера в формі акулячого плавника.