Oppo випустила фірмовий фітнес-трекер Band Style

Компанія Oppo провела велику презентацію, в рамках якого презентувала нову лінійку смартфонів F19 Pro, а також фірмовий смарт-браслет Oppo Band Style. З характеристик стає зрозуміло, що новинка складе конкуренцію Xiaomi Mi Band 5.

Пристрій одержав 1,1-дюймовий кольоровий AMOLED-дисплей, який підтримує 100% колірного простору P3. Також корпус отримає захист від води та пороху за стандартом 5ATM. Виробник заявляє, що з їхнім девайсом сміливо можна плавати.

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Що ще цікавого у Band Style

Девайс має пульсометр та датчик Sp02 для вимірювання рівня кисню в крові. Крім того, новинка підтримує 12 спортивних режимів. Також Oppo Band Style надійде у продаж із 160 встановленими циферблатами. Ємність акумулятора складає 100 мАг, його має вистачити на 12 днів роботи.

Oppo Band Style / Фото oppo.com

До речі, браслет, на відміну від багатьох подібних пристроїв, зроблений з металу. Важить гаджет 10,3 грама.

Ціна

Oppo Band Style надійде у продаж 23 березня на ринку Індії. Рекомендована вартість – 41 долар (1 100 гривень).