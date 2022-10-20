Oppo представила спеціальну версію смартфона Reno8 Pro у стилі серіалу "Дім Дракона"
Джерело:GSM Arena
Багато технологічних компаній практикують колаборації з різними відомими кінофраншизами, випускаючи свої пристрої в оригінальному дизайні, пов'язаному з фільмами, серіалами чи іграми. Китайська Oppo вирішила об'єднатися з каналом HBO.
Це лімітована версія флагманського смартфона компанії Reno8 Pro, який був анонсований у травні 2022 року, а вийшов у червні. Наразі його можна попередньо замовити тільки в Індії, але компанія ще не розкрила ціну девайса. Про доступність в інших країнах інформації немає.
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Oppo Reno8 Pro House of the Dragon
Компанія вельми постаралась над цим комплектом – він буквально наскрізь просякнутий символікою хітового серіалу.
До набору входять:
- чохол, стилізований під лускату шкіру дракона Балеріона, також відомого під прізвиськом "Чорний Жах",
- поп-сокет (спеціальний тримач для смартфона, який кріпиться на його задню панель),
- брелок із гербом дому Таргарієнів,
- золоте "драконяче" яйце,
- унікальна скріпка для витягання SIM-карти у формі голови дракона.
Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo
Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo
Усе це зібрано у великій чорній коробці з малюнком луски. У верхній її частині також є сувій, однак що в ньому написано, невідомо. Ймовірно, там міститься інформація про колаборацію компаній та подяки за покупку.
Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo
Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo