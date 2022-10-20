Це лімітована версія флагманського смартфона компанії Reno8 Pro, який був анонсований у травні 2022 року, а вийшов у червні. Наразі його можна попередньо замовити тільки в Індії, але компанія ще не розкрила ціну девайса. Про доступність в інших країнах інформації немає.

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Oppo Reno8 Pro House of the Dragon

Компанія вельми постаралась над цим комплектом – він буквально наскрізь просякнутий символікою хітового серіалу.

До набору входять:

чохол, стилізований під лускату шкіру дракона Балеріона, також відомого під прізвиськом "Чорний Жах",

поп-сокет (спеціальний тримач для смартфона, який кріпиться на його задню панель),

брелок із гербом дому Таргарієнів,

золоте "драконяче" яйце,

унікальна скріпка для витягання SIM-карти у формі голови дракона.



Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo



​Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo



​Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo

Усе це зібрано у великій чорній коробці з малюнком луски. У верхній її частині також є сувій, однак що в ньому написано, невідомо. Ймовірно, там міститься інформація про колаборацію компаній та подяки за покупку.



​Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo



​Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo



​Oppo Reno8 Pro House of the Dragon / Фото Oppo

Нагадаємо, Oppo Reno8 Pro оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 герців, чипом MediaTek Dimensity 8100-Max, 12 гігабайтами оперативної та 256 гігабайтами вбудованої пам'яті, а також трьома камерами на 50+8+2 мегапікселі, фронтальною на 8 мегапікселів та акумулятором ємністю 4500 міліампер-годин.