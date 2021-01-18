Компанія Oppo провела в Індії презентацію свого нового флагманського смартфона Oppo Reno5 Pro 5G. Він отримав матове скло, AMOLED-дисплей, а також підтримку швидкої зарядки – до 100% його можна зарядити за півгодини.

Звичайно, новинка, як і більшість сучасник флагманів, має підтримку мережі 5G. Також виробник зробив великий акцент на камерах.

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Камери

Основна камера Oppo Reno5 Pro 5G отримала 4 сенсори:

64 Мп основна камера,

2 Мп макромодуль,

8 Мп ультраширококутна камера,

2 Мп монохромний датчик.

Роздільна здатність фронтальної камери складає 32 Мп. Вона виконана у вигляді вирізу в верхньому лівому куті дисплея.

Смартфон підтримує систему AI Highlight Video на основі нейромережі. Це алгоритм, що об'єднує технології Ultra Night Video і Live HDR розробки Oppo.

Флагман Oppo Reno5 Pro 5G / Фото oppo.com

Нейромережа аналізує оточення і при недостатній освітленості програмно підвищує експозицію таким чином, щоб виділити всі важливі деталі сцени. А якщо зйомка проводиться при яскравому сонці, AI Highlight Video, навпаки, буде в окремих зонах знижувати експозицію. Зйомка відео виробляється в дозволі 4К.

Технічні характеристики

Заднє скло отримало матову текстуру і ефект переливу. Oppo Reno5 Pro 5G оснащений AMOLED-матрицею з діагоналлю 6,55 дюйма і роздільною здатністю 1080 × 2400 пікселів. Дисплей має частоту оновлення 90 Гц.

У Reno5 Pro 5G вбудований акумулятор ємністю 4350 мАг з підтримкою протоколу швидкої зарядки Oppo Super VOOC 2.0.

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Процесор – Mediatek Dimensity 1000+ створений за 7 нм техпроцесом. Mediatek Dimensity 1000+ включає в себе відеопроцесор Mali-G77.

Ціна

На індійському ринку новинка коштує 523 долари (14 600 гривень).