Oppo Reno5 Pro 5G: презентували новий флагманський смартфон з чіпом Mediatek
Компанія Oppo провела в Індії презентацію свого нового флагманського смартфона Oppo Reno5 Pro 5G. Він отримав матове скло, AMOLED-дисплей, а також підтримку швидкої зарядки – до 100% його можна зарядити за півгодини.
Звичайно, новинка, як і більшість сучасник флагманів, має підтримку мережі 5G. Також виробник зробив великий акцент на камерах.
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Камери
Основна камера Oppo Reno5 Pro 5G отримала 4 сенсори:
- 64 Мп основна камера,
- 2 Мп макромодуль,
- 8 Мп ультраширококутна камера,
- 2 Мп монохромний датчик.
Роздільна здатність фронтальної камери складає 32 Мп. Вона виконана у вигляді вирізу в верхньому лівому куті дисплея.
Смартфон підтримує систему AI Highlight Video на основі нейромережі. Це алгоритм, що об'єднує технології Ultra Night Video і Live HDR розробки Oppo.
Флагман Oppo Reno5 Pro 5G / Фото oppo.com
Нейромережа аналізує оточення і при недостатній освітленості програмно підвищує експозицію таким чином, щоб виділити всі важливі деталі сцени. А якщо зйомка проводиться при яскравому сонці, AI Highlight Video, навпаки, буде в окремих зонах знижувати експозицію. Зйомка відео виробляється в дозволі 4К.
Технічні характеристики
Заднє скло отримало матову текстуру і ефект переливу. Oppo Reno5 Pro 5G оснащений AMOLED-матрицею з діагоналлю 6,55 дюйма і роздільною здатністю 1080 × 2400 пікселів. Дисплей має частоту оновлення 90 Гц.
У Reno5 Pro 5G вбудований акумулятор ємністю 4350 мАг з підтримкою протоколу швидкої зарядки Oppo Super VOOC 2.0.
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Процесор – Mediatek Dimensity 1000+ створений за 7 нм техпроцесом. Mediatek Dimensity 1000+ включає в себе відеопроцесор Mali-G77.
Ціна
На індійському ринку новинка коштує 523 долари (14 600 гривень).
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