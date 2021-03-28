Китайська компанія OPPO сьогодні офіційно анонсувала смартфони Reno5 і Renо5 Lite, оснащені основною камерою на чотири модулі. Пристрої вже доступні для попереднього замовлення.

Апарати обладнані 6,43-дюймовим дисплеєм формату Full HD+ з роздільною здатністю 2400x1080 точок. Частота оновлення становить 90 Гц у Reno5 і 60 Гц у Renо5 Lite.

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Інші характеристики серії Reno5

Старша з двох новинок оснащена процесором Qualcomm Snapdragon 720G, молодша — чіпом MediaTek Helio P95. Обсяг оперативної пам'яті в обох 8 гігабайтів. Флеш-накопичувач також однаковий — 128 Гбайт. Розширити об'єм можна за допомогою карти пам'яті.



Смартфони серії Reno5 від OPPO / Фото OPPO

Камери

Смартфон Reno5 може похвалитися 44-мегапіксельною фронтальною камерою. Основна має чотири матриці: 64 + 8 + 2 + 2 мільйони пікселів. Підтримується функція запису відео з двох ракурсів, яка дозволяє знімати одночасно і основною, і фронтальною камерами.

Спеціальна система портретного відео Full Dimension Fusion (FDF), за словами виробника, дозволить записувати чіткі ролики в будь-яких умовах, незалежно від того, рухається об'єкт зйомки чи стоїть на місці. В умовах низької освітленості на виручку прийде режим Ultra Night.

Апарат Renо5 Lite також обладнаний квадрокамерою, але її конфігурація дещо інша: 48 + 8 + 2 + 2 мільйони пікселів. Селфі-камера робить 32-мегапіксельні зображення.

Зовнішній вигляд Renо5 та Renо5 Lite / Фото OPPO

Живлення на ОС

Акумулятор в обох моделях ємністю 4310 мА·г. Різниця між ними у тому, що у Reno5 реалізована швидка підзарядка потужністю 50 Вт, а у версії Renо5 Lite — 30 Вт.

На смартфони встановлена оболонка ColorOS 11.1 на базі операційної системи Android 11.

Ціна

Зараз в Україні доступна лише молодша модель Renо5 Lite за ціною 9 999 гривень.