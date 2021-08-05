Геть рамки: OPPO представила підекранну камеру нового покоління

Виробник смартфонів OPPO продемонстрував підекранну камеру нового покоління. Компанія поєднала найкращі апаратні інновації та запатентовані алгоритми штучного інтелекту у своєму технологічному рішенні. Фронтальна камера акуратно розміщена під дисплеєм смартфона і її зовсім не видно. Тепер можна насолоджуватися всією площиною екрана як під час використання ґаджета, так і в режимі очікування.

Технологію підекранної камери для смартфонів наступного покоління вирішує низку проблем, властивих існуючим аналогам: низька якість знімків, недостатня надійність і видимість прихованого датчика для користувача.

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Технічні особливості нової підекранної камери Oppo

Нова геометрія пікселів зменшує розмір кожної точки без зниження їх кількості, а традиційна проводка екрану замінюється прозорим матеріалом, який компактніший на 50%. Стандартна система, при якій одна схема пікселів керує двома пікселями (1 до 2), замінюється системою 1 до 1 (кожна схема керує тільки одним пікселем): так точніше контролюється передача кольору і яскравість екрану.



Підекранна камера Oppo нового покоління / Фото Oppo

Набір алгоритмів машинного навчання зменшує дефракцію, що частково усуває відблиски й розмитість при зніманні з підекранної камери – такою проблемою страждає, наприклад, перший комерційний смартфон з таким типом сенсора ZTE Axon 20 5G.

За словами представників Oppo, користувачі не повинні помітити "майже ніякої візуальної різниці між областю підекранної камери й іншою частиною екрану" під час повсякденного використання.