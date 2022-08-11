Річ у тім, що Nokia має деякі важливі патенти на технологію 5G, а Oppo та OnePlus їх використовують. Обидві вважають, що Nokia вимагає надто високу плату за використання патентів. Після провалу переговорів фінська компанія негайно подала до суду.

Цікаво Samsung, імовірно, прибере літеру "Z" у назвах своїх гнучких смартфонів

Що відомо

Цікаво, що позов надійшов саме від Nokia, а не HMD Global, яка вже давно володіє брендом і продає під ним смартфони. Як стає зрозуміло, суд став на сторону власника патентів.

Окружний суд Мангейма встановив, що Oppo дійсно використовувала запатентовані технології для своїх телефонів 5G.

Оскільки вони не були ліцензовані, відповідні телефони продавалися нелегально.

Це також стосується й OnePlus, яка належить тій же материнській компанії.

У смартфонів цих компаній дуже багато спільного.

У 2018 році Oppo погодилася виплатити Nokia патентне мито, але термін дії цього контракту минув, а подальші переговори зірвалися. Oppo намагалася оскаржити це рішення, але безуспішно. Зараз Oppo та OnePlus припинили продаж пристроїв у Німеччині, і на їх сайтах більше немає телефонів.

Компанії не є великими гравцями в Німеччині, займаючи менше ніж 5 відсотків ринку, тому це не повинно стати великим ударом для них з точки зору продажів.

Проте обидві вирішили не мовчати. Наприклад, директор з комунікацій OnePlus Спенсер Бланк підтвердив, що продаж у Німеччині було зупинено, і звинуватив Nokia у вимаганні необґрунтовано високих комісій. Те саме зробили й в Oppo, заявивши про "необґрунтовано високу плату за продовження контракту".