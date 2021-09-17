Що зміниться в ColorOS 12
Перш за все компанія Oppo серйозно переробила користувальницький інтерфейс, додавши нові значки з м'якими кольорами, анімації, аналог Memoji для аватарів та багато іншого. Деякі керуючі елементи розташовані по іншому для спрощення їх пошуку на екрані. Ще збільшений контраст тексту та додані відмінні колірні відтінки для ряду об'єктів.
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Режим багатозадачності FlexDrop тепер дозволяє перетягувати додаток простим жестом і перемикатися між повноекранним, зменшеним і мінімізованим режимом до плаваючого вікна варіантами відображення програм.
Omoji від Oppo – системні аватари / Фото Oppo
Функція Smart Sidebar 2.0 допоможуть користувачам швидко відтворювати пісні з інтернету в додатку Music Player або порівнювати ціни в інтернет-магазинах.
Зміни інтерфейсу / Фото Oppo
Cross-Screen Interconnection дозволяє користувачам керувати своїми телефонами за допомогою ПК на Windows 10, обмінюватися файлами між ними і редагувати документи, що зберігаються на смартфоні.
Режим Cross-Screen Interconnection / Фото Oppo
Графік виходу ColorOS 12
Початок жовтня 2021:
- Oppo Find X3/Find X3 Pro;
- OnePlus 9/9 Pro.
Листопад 2021:
- Oppo Find X2/Find X2 Pro;
- Oppo Reno 6/Reno 6 Pro.
Грудень 2021:
- Oppo Reno 5/Reno 5 Pro;
- Oppo Ace 2;
- Oppo K9.
Перша половина 2022:
- OnePlus 9R;
- OnePlus 7T/7T Pro;
- OnePlus 8T;
- OnePlus 8/8 Pro;
- OnePlus 7/7 Pro;
- Oppo Reno Ace;
- Oppo Reno 4/Reno 4 Pro/Reno 4 SE;
- Oppo Reno 3/Reno 3 Pro;
- Oppo K9 Pro;
- Oppo A93s/A92s/A72/A55/A53;
- Oppo K7/K7x.