Що зміниться в ColorOS 12

Перш за все компанія Oppo серйозно переробила користувальницький інтерфейс, додавши нові значки з м'якими кольорами, анімації, аналог Memoji для аватарів та багато іншого. Деякі керуючі елементи розташовані по іншому для спрощення їх пошуку на екрані. Ще збільшений контраст тексту та додані відмінні колірні відтінки для ряду об'єктів.

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Режим багатозадачності FlexDrop тепер дозволяє перетягувати додаток простим жестом і перемикатися між повноекранним, зменшеним і мінімізованим режимом до плаваючого вікна варіантами відображення програм.



Omoji від Oppo – системні аватари / Фото Oppo

Функція Smart Sidebar 2.0 допоможуть користувачам швидко відтворювати пісні з інтернету в додатку Music Player або порівнювати ціни в інтернет-магазинах.

Зміни інтерфейсу / Фото Oppo

Cross-Screen Interconnection дозволяє користувачам керувати своїми телефонами за допомогою ПК на Windows 10, обмінюватися файлами між ними і редагувати документи, що зберігаються на смартфоні.



Режим Cross-Screen Interconnection / Фото Oppo

Графік виходу ColorOS 12

Тут одразу варто наголосити, що даний перелік і дати актуальні лише для Китаю. Глобальні версії можуть оновитися до ColorOS 12 пізніше.

Початок жовтня 2021:

Oppo Find X3/Find X3 Pro;

OnePlus 9/9 Pro.

Листопад 2021:

Oppo Find X2/Find X2 Pro;

Oppo Reno 6/Reno 6 Pro.

Грудень 2021:

Oppo Reno 5/Reno 5 Pro;

Oppo Ace 2;

Oppo K9.

Перша половина 2022: