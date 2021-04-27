Варто зазначити, що компанія OPPO представила бездротові навушники Enco X ще у жовтні минулого року, а сьогодні вони нарешті офіційно з'явилися в Україні.
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Характеристики та особливості OPPO Enco X
Представлені навушиники – флагманська модель, створена у співпраці з датським преміум-виробником динаміків Dynaudio. Головний спеціаліст з акустики Dynaudio Даніель Емонтс стверджує, що "точне відтворення звуку Enco X дозволяє почути навіть дихання виконавця".
OPPO Enco X оснащені власною інноваційною звуковою системою DBEE 3.0 і бездротовою трансмісією LHDC, що забезпечує високу якість Hi-Fi.
Навушники Enco X отримали інноваційну звукову систему DBEE 3.0 / Фото OPPO
Навушники отримали сенсорне управління. Вони розпізнають:
- подвійне торкання;
- ковзаючого руху;
- натискання й утримання;
- потрійне натискання.
MP3-плеєр OPPO X3 випущений у 2005 році / Фото OPPO
Шумозаглушення
Навушники отримали гібридне активну шумозаглушення з трьома режимами налаштувань:
- Максимальне шумозаглушення;
- Вимкнення шуму;
- Режим прозорості, що підсилює сторонні звуки.
Також модель отримала кілька мікрофонів, два з яких розташовані на зовнішній стороні. Їх функція – фільтрація сторонніх звуків під час дзвінків.
Автономна робота
Час автономної роботи складає 5,5 години відтворення музики або 3,5 години розмов. Сумарна тривалість роботи від зарядного кейсу становить до 25 годин. З постійно ввімкненим режимом шумозаглушення цей час зменшується до 4 і 20 годин відповідно.
Oppo Enco X отримали чималу автономність / Фото OPPO
Ціна Oppo Enco X в Україні
На честь запуску продажів в Україні з 27 квітня по 16 травня OPPO Enco X можна буде купити за 4444 гривень. Звичайна ціна навушників становить 4999 гривень.
Користувачі можуть обрати для себе з-поміж двох кольорів:
- чорний;
- білий.