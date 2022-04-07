Операційна система Linux Ubuntu більше недоступна російським компаніям

Розробники дистрибутиву операційної системи Linux Ubuntu, компанія Canonical розірвала будь-які зв'язки з корпоративним клієнтами з Росії. Компанія вже повідомила своїх тепер колишніх клієнтів про припинення співпраці.

У Canonical також заявили, що компанія не збирається переглядати свою позицію щонайменше до скасування санкцій.

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Варто зазначити, що запроваджені обмеження на використання Ubuntu не поширюється на звичайних користувачів. Звичайні росіяни й надалі матимуть доступ до продуктів Canonical включно з оновленнями.

Ми активно підтримуємо всіх наших колег, які постраждали від цієї війни, щоб максимально забезпечити їх фінансову, емоційну та фізичну безпеку. Ми також підтримуємо колег по всьому світу, які приєдналися до зусиль з надання допомоги та розміщення постраждалих та біженців,

– розповіли в Canonical.

Весь прибуток від російських підписників компанія віддаватиме на гуманітарну допомогу Україні.