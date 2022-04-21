Громадяни України, які вимушено покинули її території та перебувають за кордоном через війну тепер зможуть безкоштовно отримати пакет послуг в рамках сервісу "Доступний роумінг" від Vodafone.

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Щомісячно абоненти Vodafon можуть отримати:

10 Гб мобільного Інтернету,

250 хвилин на вихідних дзвінках (українські номери Vodafone),

50 хвилин на номери інших українських операторів, дзвінки в країні перебування, а також вхідні дзвінки з будь-якої мережі,

100 SMS.

Послуга "Доступний роумінг" працює в 27 країнах:

Австрія,

Бельгія,

Болгарія,

Великобританія,

Греція,

Данія,

Естонія,

Ірландія,

Іспанія,

Італія,

Латвія,

Литва,

Молдова,

Нідерланди,

Німеччина,

Норвегія,

Польща,

Португалія,

Румунія,

Словаччина,

Туреччина,

Угорщина.

Фінляндія,

Франція,

Хорватія,

Чехія,

Швеція.

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Як підключити послугу

Нічого додатково робити не потрібно, Vodafone автоматично підключить послугу для усіх абонентів вже найближчими днями.

Втім, якщо ви не бажаєте чекати, то можете самостійно ініціювати підключення послуги. Для цього потрібно поповнити рахунок та набрати комбінацію *600*6#.