У п'ятницю, 21 травня 2021 року американська телекомунікаційна компанія Viasat звернулася до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) з тим, щоб призупинити вивід на орбіту супутників Starlink від 27 травня. Аргументує свою вимогу компанія тим, що FCC має проаналізувати вплив сузір'я супутників Starlink на екологічну ситуацію та якісно провести відповідну експертизу.

Цікаво Смартгодинник Huawei Band 6 уже в Україні: два тижні автономної роботи й 96 режимів тренувань



Фотографія супутників Starlink, зроблена з борту МКС / Фото NASA

Що відомо про претензії до SpaceX

Претензії Viasat

Вимогу провести екологічну експертизу компанія подавала ще 22 грудня 2020 року. У тому ж документі містилася вимога провести оцінку впливу сузір'я Starlink на предмет засмічення низької навколоземної орбіти.

Та ця вимога зустріла різку критику зі сторони FCC. Комісія та SpaceX звернули увагу Viasat на те, що вимога базується на невірних статистичних даних щодо відмови роботоздатності супутників: Viasat стверджує, що частота відмов сягає 7%. Проте у SpaceX заявили, що телекомунікаційний гігант вніс туди супутники Starlink, які цілеспрямовано зводяться з орбіти, а не піддалися поломці. Реальна частота відмов, за словами SpaceX, не перевищує 1,5%.

Ілон Маск дав відповідь на протест у твітері, написавши, що Starlink несе загрозу прибуткам Viasat.

Цікаво Ще нижче: супутникам Ілона Маска дозволили знизити орбіту

Інші претензії

Окрім Viasat намагання зупинити або призупинити вивід супутників Starlink на орбіту робили інші компанії. Деякі з операторів супутникового зв'язку подавали скарги до FCC, висловлюючи думку, що супутники Ілона Маска завадять астрономічним спостереженням, несуть загрозу забруднення низької навколоземної орбіти сміттям або створенням електромагнітних перешкод.

У квітні 2020 року сенатори від штатів Іллінойс та Гаваї звернулися до Рахункової палати США зі схожими претензіями.

Цікаве за темою До сервісу Starlink вишикувалась довжелезна черга: скільки людей хочуть приєднатись



60 супутників Starlink / Скриншот з онлайн-трансляції SpaceX

Продовження конфлікту з Viasat

Хай там як, та FCC відмела усі претензії та 27 квітня 2021 року змінила ліцензію для SpaceX. Згідно з оновленим договором висота орбіти супутників Starlink, які будуть запущені в майбутньому була знижена майже у два рази. Цікаво те, що в даному питанню SpaceX вдалося знайти консенсус з конкурентом в лиці компанії Blue Origin, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу.

Та у Viasat на це відповіли не так радісно.

Ми розчаровані тим, що Комісія не виконала свої статутні зобов'язання відповідно до Національного закону про екологічну політику і не послідувала за адміністрацією Байдена-Харріса з науковим та обґрунтованим підходом до захисту атмосфери, клімату Землі, космосу, добробуту громадян США,

– сказав Джон Янка, головний спеціаліст з глобального регулювання та урядових справ Viasat

Та при тому Янка зазначив, що компанія задоволена тим, що "Комісія визнала те, що супутники Starlink мають бути надійними", а також, що FCC "визнала необхідність оцінки сукупного ризику зіткнення, яку представляє все угруповання Starlink". Очевидно, що у цій похвалі Джон Янка мав на увазі вимогу FCC до SpaceX регулярно звітуватися на предмет відмов супутників глобального інтернету.

Цікаво Джефф Безос протестує проти контракту SpaceX з NASA на місячний модуль

Сутність претензії Viasat від 21 травня 2021 року не змінилася. Компанія продовжує вимагати екологічної експертної оцінки впливу сузір'я супутників Starlink на засміченість орбіти, на атмосферу та на предмет світлового забруднення. Якщо FCC не відреагує позитивно на їхню вимогу до 1 червня 2021 року, то Viasat має намір звертатися до Апеляційного суду США.

Цікаво те, що у раді директорів Viasat віднедавна перебуває колишній директор NASA Джим Брайденстайн.