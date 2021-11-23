Opera запустила віртуальне кладовище: що це і для кого

Метаверс продовжує розширюватись усе новими об'єктами та учасниками. Тепер до просування метавсесвіту долучилася компанія Opera, яка розробляє однойменний браузер. Вона запустила вкрай незвичну платформу – онлайн-кладовище.

Проєкт реалізує команда Opera GX – спеціальної версії браузера для геймерів. Саме для них і розробляється віртуальне кладовище.

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Що відомо

Як відзначають творці, онлайн-платформа була розроблена для того, щоб геймери могли попрощатися з тими, хто зник з ігрового онлайн-життя заради виконання інших зобов'язань. Тобто мова йде не про віртуальне поховання померлих, а лише про своєрідний пам'ятник живим гравцям, які припинили грати заради реального життя.

Річ у тому, що якщо ви вмираєте у метавсесвіті, ви, на щастя, не вмираєте в реальному житті. Але люди сумують за вами. Інтернет-кладовище – це тонкий інструмент, за допомогою якого люди можуть сказати своїм друзям, які зникли безвісти з Discord або ігор, що вони сумують за ними,

– пояснює глава Opera GX Мацей Кочемба.

Віртуальне кладовище / Фото Opera

Кладовище Gamer Graveyard виконано в 8-бітному ретро-стилі та включає редактор надгробків, де можна вибрати його вид, створити прощальний напис, вказати ігровий нік і дату, коли геймера в останній раз бачили в мережі.

Потім надгробок поміщається на віртуальне кладовище, може бути опубліковано в соціальних мережах або відправлено зниклому другу безпосередньо.