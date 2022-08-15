Населення Землі от-от перетне рубіж у вісім мільярдів людей: коли це станеться
Джерело:Futurism
Новий звіт ООН передбачає збільшення населення Землі до восьми мільярдів людей уже до кінця року. Там назвали граничну дату, заявивши, що статись це може будь-якого дня.
Про те, що цей день наближається попереджали вже в липні. Як пише Wall Street Journal, зараз це неминуче, і тепер є ймовірність, що світ досягне гігантської круглої цифри "справді будь-якого дня".
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Лише питання часу
Згідно з останніми прогнозами ООН, цей день настане не пізніше 15 листопада 2022 року.
У звіті також прогнозується:
- 8,5 мільярда людей до 2030 року.
- 9,7 мільярда у 2050 році.
- 10,4 мільярда у 2100 році.
Попри такі гігантські цифри, вчені заявляють про уповільнення вибухового зростання, яке ми спостерігали протягом останнього століття або близько того.
Велике "але"
Попри те, що ООН заявляє про неминуче зростання населення до 10 мільярдів, директор-засновник Вітгенштейнівського центру демографії та глобального людського капіталу Віденського університету Вольфганг Лутц стверджує, що насправді це може бути не так. В коментарі для WSJ він прогнозує, що освіта та підвищення якості життя можуть різко сповільнити глобальну народжуваність.
Є два великих питання. По-перше, наскільки швидко буде знижуватися народжуваність в Африці. Інше питання — Китай і країни з дуже низькою народжуваністю: чи відновляться вони і як швидко,
– каже Лутц.
Зростання населення тягне за собою ряд проблем. Зрештою, пише джерело, все залежить від того, чи є людям, що їсти.