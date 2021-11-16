ООН опублікувала доповідь про боротьбу з голодом, на яку Ілон Маск обіцяв виділити 6 мільярдів

Ілон Маск, котрий є чи не найбагатшою людиною на планеті, пообіцяв свою допомогу в боротьбі з голодом. Проте він назвав ООН одну вимогу. Вчора, 15 листопада, її виконали. Тепер черга за Маском.

Якщо Маск виконає обіцяне, його благодійна пожертва стане однією з найбільших в історії. А сам підприємець займе місце серед списку найщедріших багатіїв – Уоррена Баффета, Білла та Мелінди Гейтсів, Джорджа Сороса, Азима Премжі та інших.

​​Цікаво Ілон Маск готовий продати акції Tesla, щоб урятувати людство від голоду

З чого все починалося

У жовтні виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі в інтерв'ю CNN сказав, що всього 2 відсотки статків Ілона Маска (близько 6 мільярдів доларів) вистачило б, щоб врятувати від голоду 42 мільйони людей.

У відповідь Ілон Маск написав у Twitter, що якщо ООН опише, як саме ці гроші можуть вирішити проблему, то він продасть акції Tesla і дасть необхідні 6 мільярдів.

"Якщо ВПП зможе точно описати в цій гілці Twitter, як 6 мільярдів доларів вирішать проблему голоду в світі, я продам акції Tesla прямо зараз і зроблю це. Але це має бути відкритий бухгалтерський облік, щоб громадськість точно бачила, як витрачаються гроші."

В ООН з відповіддю не забарилися і 15 листопада на сайті ВПП опублікували доповідь з роз'ясненнями :

"Ця голодна криза – безпрецедентна. Її можна уникнути. Ви просили чіткий план і відкриті рахунки. Ось вони! Ми готові поговорити з вами, і з ким завгодно, хто серйозно ставиться до порятунку життів. Потрібно 6,6 мільярда доларів на запобігання голоду в 2022 році."

Про що говорить доповідь ООН

З цих грошей:

3,5 мільярда — витрати на продукти й транспортування їх по повітрю, землі й воді, зарплати водіїв і супровід охорони в зонах військових конфліктів.

2 мільярди — грошові або продовольчі купони для нужденних, які допоможуть підтримати місцеву економіку.

700 мільйонів — витрати на розробку програм розподілу їжі та ваучерів у 43 країнах.

400 мільйонів — адміністративні витрати на координацію постачання, контракти на доставляння, моніторинг та аналіз ситуації у світі.

Загалом ці 6,6 мільярда доларів США допоможуть тим, хто найбільше цього потребує, таким чином: одне харчування в день, необхідне для виживання, обходиться в 0,43 долара США на людину в день – це середній показник по 43 країнах. Це дозволило б прогодувати 42 мільйони людей протягом одного року і запобігти голоду.

Серед країн, котрі потребують нагальної допомоги ООН називає Конго, Афганістан, Ємен, Ефіопію, Судан, Південний Судан, Венесуелу, Гаїті, Сирію, Пакистан та інші.

Тепер черга Ілона Маска

Прочитати повний план ВПП про боротьбу з голодом у світі можна за посиланням

Сам Маск поки що не відповів ВПП, але, судячи з усього, дотримає обіцянки. Він уже виконує інше своє зобов'язання: підприємець запитав підписників у твітері, чи варто йому продати 10 відсотків акцій Tesla, щоб сплатити податок для супербагатих, закон про яких можуть прийняти зовсім скоро у США. Аудиторія проголосувала за продаж – 57,9 відсотка. Маск повідомив, що готовий до цього і буде дотримуватися будь-якого рішення читачів.