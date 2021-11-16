Якщо Маск виконає обіцяне, його благодійна пожертва стане однією з найбільших в історії. А сам підприємець займе місце серед списку найщедріших багатіїв – Уоррена Баффета, Білла та Мелінди Гейтсів, Джорджа Сороса, Азима Премжі та інших.

​​Цікаво Ілон Маск готовий продати акції Tesla, щоб урятувати людство від голоду

З чого все починалося

У жовтні виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Бізлі в інтерв'ю CNN сказав, що всього 2 відсотки статків Ілона Маска (близько 6 мільярдів доларів) вистачило б, щоб врятувати від голоду 42 мільйони людей.

У відповідь Ілон Маск написав у Twitter, що якщо ООН опише, як саме ці гроші можуть вирішити проблему, то він продасть акції Tesla і дасть необхідні 6 мільярдів.

"Якщо ВПП зможе точно описати в цій гілці Twitter, як 6 мільярдів доларів вирішать проблему голоду в світі, я продам акції Tesla прямо зараз і зроблю це. Але це має бути відкритий бухгалтерський облік, щоб громадськість точно бачила, як витрачаються гроші."

В ООН з відповіддю не забарилися і 15 листопада на сайті ВПП опублікували доповідь з роз'ясненнями :

"Ця голодна криза – безпрецедентна. Її можна уникнути. Ви просили чіткий план і відкриті рахунки. Ось вони! Ми готові поговорити з вами, і з ким завгодно, хто серйозно ставиться до порятунку життів. Потрібно 6,6 мільярда доларів на запобігання голоду в 2022 році."

Про що говорить доповідь ООН

З цих грошей:

3,5 мільярда — витрати на продукти й транспортування їх по повітрю, землі й воді, зарплати водіїв і супровід охорони в зонах військових конфліктів.

2 мільярди — грошові або продовольчі купони для нужденних, які допоможуть підтримати місцеву економіку.

700 мільйонів — витрати на розробку програм розподілу їжі та ваучерів у 43 країнах.

400 мільйонів — адміністративні витрати на координацію постачання, контракти на доставляння, моніторинг та аналіз ситуації у світі.

Загалом ці 6,6 мільярда доларів США допоможуть тим, хто найбільше цього потребує, таким чином: одне харчування в день, необхідне для виживання, обходиться в 0,43 долара США на людину в день – це середній показник по 43 країнах. Це дозволило б прогодувати 42 мільйони людей протягом одного року і запобігти голоду.

Серед країн, котрі потребують нагальної допомоги ООН називає Конго, Афганістан, Ємен, Ефіопію, Судан, Південний Судан, Венесуелу, Гаїті, Сирію, Пакистан та інші.

Прочитати повний план ВПП про боротьбу з голодом у світі можна за посиланням.

Тепер черга Ілона Маска

Сам Маск поки що не відповів ВПП, але, судячи з усього, дотримає обіцянки. Він уже виконує інше своє зобов'язання: підприємець запитав підписників у твітері, чи варто йому продати 10 відсотків акцій Tesla, щоб сплатити податок для супербагатих, закон про яких можуть прийняти зовсім скоро у США. Аудиторія проголосувала за продаж – 57,9 відсотка. Маск повідомив, що готовий до цього і буде дотримуватися будь-якого рішення читачів.