Як правило, питання встановлення функціональних оновлень та виправлень безпеки не викликає ускладнень у користувачів, оскільки такі патчі приносять з собою нововведення та роблять платформу стабільнішою. У випадку з Windows 10 відмовитися від установки обов'язкових оновлень ще й не так просто, але Windows 11 поширюється за іншим принципом.

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Microsoft дає користувачам більше часу, обіцяючи продовжити підтримку Windows 10 до 2025 року. Це означає, що у користувачів Windows 10 буде ще кілька років, перш ніж ОС перестане отримувати нові функції і важливі оновлення.

Що кажуть фахівці про нову Windows 11

На користь того, щоб почекати з встановленням Windows 11 і продовжити використання Windows 10, на думку експертів з PCWorld, свідчать кілька фактів.

Перш за все слід зазначити оновлений користувацький інтерфейс. У Windows 11 присутні ті ж провідник, панель завдань, меню "Пуск" та інші елементи, але в них використані нові мітки, значки та засоби навігації.

Користувачеві буде важко працювати з тією ж ефективністю, як у Windows 10, поки він не освоїть всі тонкощі та нюанси нової ОС,

– зазначають експерти.

Навіть для виконання простих завдань на зразок перейменування файлів або переміщення по каталогам належить використовувати відповідні значки, для запам'ятовування яких доведеться витратити час.

Редакція 24 Техно випробувала нову операційну систему Windows 11. Варто сказати, що заяви щодо деякої незвичності та складності користувацького інтерфейсу важко назвати змістовними. Попри чималу кількість нововведень інтерфейс нової системи інтуїтивно зрозумілий та вже за перші кілька годин користування ви почуватиметеся повністю комфортно.

Ще одне питання стосується функціональності Windows 11. Без сумніву, ОС можна використовувати в її нинішньому вигляді, але у процесі взаємодії з нею доведеться регулярно стикатися з незначними, але дратівливими проблемами.

Наприклад, панель задач і меню "Пуск" стали менш функціональними у порівнянні з їх аналогами у Windows 10. При цьому панель завдань динамічно центрується, через що з відкриттям додатків меню "Пуск" буде зміщуватися вліво.



Нове меню "Пуск" у Windows 11 / Скриншот 24 канал

Користувачі не можуть змінити розмір або перемістити панель задач. Підтримується закріплення додатків на панелі завдань, але в меню "Пуск" вони відображаються у розділі "Всі додатки", звідки їх вже можна перетягнути на основній сторінці меню "Пуск". І таких дрібниць може набратися достатньо.

Варто зазначити, що й ці, звані експертами дратівливими, особливості все ж не значно впливають на продуктивність роботи із системою.

У плані нових функцій все справді не так однозначно. Наприклад, інструмент DirectStorage може бути одним з головних переваг Windows 11 для ґеймерів, а можливість запуску Android-додатків прямо на робочому столі напевно зацікавить ще більшу аудиторію. Однак обидві ці функції не будуть доступні в першій версії Windows 11, поширення якої почалося на цьому тижні.



"Віджети" – нова фішка Windows 11 / Скриншот 24 канал

Також важливо розуміти, що нова ОС містить новий код, а це може означати появу різного роду збоїв у процесі взаємодії з платформою. З великою часткою впевненості можна припустити, що користувачі Windows 11 виявлять чимало багів, які стануть не найприємнішим сюрпризом.

Чи варто оновлюватися до Windows 11 вже

Варто зазначити, що пересічні користувачі справді могли б зачекати з оновленням до нової Windows 11, навіть якщо їхні ПК підтримують таку можливість. Річ у тім, що нова ОС якісно та функціонально не дуже відрізняється від Windows 10. Однак, тим, хто вже втомився чекати чогось нового хоча б у візуальному плані, оновитися таки варто, адже Windows 11 щонайменше чудово виглядає.



Windows 11 справді красива операційна система / Скриншот 24 канал

Усім же хто не бажає спішити з оновленнями перейматися не варто. Відмова від установки Windows 11 в даний час не означатиме відмови від оновлень. Windows 10 продовжить підтримуватися протягом декількох років, а Microsoft продовжить роботу над Windows 11.

Вже на початку наступного року користувачам стануть доступні ключові функції, і в цілому платформа стане більш стабільною. Очевидно, що після цього Microsoft буде докладати більше зусиль, щоб підштовхнути користувачів до переходу на Windows 11. Однак до настання цього моменту для багатьох користувачів більш правильним рішенням може стати відмова від оновлення.

Як завантажити та встановити Windows 11 іншим шляхом крім звичайного оновлення читайте тут.