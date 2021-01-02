31 грудня 2020 року компанія Adobe припинила підтримку Flash Player. Microsoft не залишалися осторонь і вже підготувала спеціальний патч для Windows 10 під назвою "Оновлення для видалення Adobe Flash Player", після установки якого мультимедійна платформа Adobe буде повністю прибрана з ОС.

Зараз патч є опціональним і доступний через каталог оновлень. Це означає, що оновлення для видалення Flash Player не поширюється примусово і користувачам необхідно самостійно знайти і встановити його, пише windows latest.

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Що відомо

Джерело повідомляє, що цей патч в найближчі кілька тижнів стане доступний для завантаження через Центр оновлень Windows і службу Windows Server Updates Services. Швидше за все, пізніше він стане частиною пакету накопичувальних оновлень для Windows 10.

Єдиною метою цього оновлення є видалення Flash Player з Windows 10, але не обійшлося без нюансів. Згідно з наявними даними, патч видаляє Flash Player тільки з панелі управління, прибираючи всі сліди його присутності з програмної платформи. Однак оновлення не впливає на браузери і версії Flash Player, які були завантажені і встановлені користувачем самостійно. Наприклад, оновлення Microsoft не видаляє версії Flash Player PPAPI і NPAPI, якщо вони були раніше встановлені самим користувачем.

Також відомо про плани Microsoft з видалення Flash Player зі свого фірмового браузера Edge. Очікується, що це відбудеться після випуску наступного планового оновлення для оглядача вже в цьому місяці.