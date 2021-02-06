Очікується, що Microsoft випустить чергове оновлення Windows 10 21H1 у травні-червні цього року. Тим часом компанія наголосила, що минулорічне функціональне оновлення Windows 10 May 2020 Update нарешті готове до "широкого розгортання". Це означає, що оновлення не містить серйозних помилок і готове до встановлення на комп'ютери усіх користувачів.

З моменту виходу у травні минулого року оновлення Windows 10 (2004) було виявлено і виправлено чимало серйозних помилок, які викликали різні проблеми. Найчастіше такі проблеми торкалися лише деяких користувачів, тому Microsoft блокувала встановлення оновлень для певних конфігурацій ПК.

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Робота над оновленням Windows 10

Розробникам знадобилося кілька місяців, щоб вирішити проблеми сумісності Windows 10 (2004) з певними конфігураціями ПК, після чого оновлення стало доступно всім користувачам. Оскільки на цей момент Windows 10 (2004) вже тестується більше року, не можна сказати, що Microsoft поспішає з його поширенням. Крім того, користувачі старіших версій платформи можуть відразу оновитися до актуальної версії.

Також очікується, що лютому Microsoft почне розгортання попередніх збірок Windows 21H1, наступного великого оновлення ОС, серед учасників інсайдерської програми. Попри те, що тестування Windows 10 21H1 почнеться у цьому місяці, масштабне поширення цього оновлення почнеться не швидше ніж у травні-червні цього року.