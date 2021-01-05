Серія Xiaomi Mi A має велику популярність, але при цьому є однією з найбільш проблемних для компанії Xiaomi. Практично кожен великий апдейт приводив до різних поломок. Та, схоже, виробник придумав як допомогти користувачам.

Нагадаємо, після недавнього релізу Android 11 для Mi A3 оновлення викликає зависання смартфона. При цьому користувачі не можуть повернути пристрій у належний стан, повідомляє Gizmochina.

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Що пропонує Xiaomi

Компанія не залишилася осторонь і готова допомогти постраждалим користувачам. У пресслужбі Xiaomi визнали наявність проблеми. Там також додали, що постраждалі користувачі можуть звернутися в офіційний сервісний центр, де їм безкоштовно нададуть допомогу.

При цьому ремонт проведуть безкоштовно, незалежно від наявності гарантії.

"Ми, як бренд, який прагне запропонувати найкращий користувальницький досвід, ми будемо постійно покращувати наші продукти та послуги", – кажуть в Xiaomi.

До речі, оновлення до Android 10 для Xiaomi Mi A3 було не менше проблемним. Тоді компанія кілька разів випускала і відкликала прошивку через виявлення в ній критичних помилок.