Одразу ж варто нагадати, що PS5 отримала вбудований високошвидкісний твердотілий накопичувач на 825 ГБ, причому користувачеві доступно лише 667 ГБ корисного простору (решта віддається під ОС та інші внутрішні системи).

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Це означає, що всього кілька об'ємних ігор нового покоління можуть швидко зайняти увесь вільний простір SSD. Sony намагалася полегшити цю проблему, дозволивши гравцям переносити на зовнішній HDD і назад сумісні ігри покоління PS4, але досі вона не пропонувала такого ж варіанту для ігор PS5.

Можливість перенесення ігор для PS5 на зовнішній носій

З квітневим оновленням власники PS5 нарешті отримали можливість переносити ігри для консолі нового покоління на змінний носій, однак, на відміну від ігор PS4, Sony не дозволяє запускати проєкти PS5 з зовнішнього диска.

Оскільки ігри покоління PS5 призначені для використання переваг надшвидкісного SSD консолі, їх все одно доведеться скопіювати назад на основний накопичувач консолі, перш ніж з'явиться можливість запускати,

– пояснили у компанії.

Разом з тим, зберігання локальної копії даних все ще зручніше й швидше, ніж завантаження й встановлення ігор з інтернету.

Все це, як і раніше є тимчасовим заходом доти, поки Sony не активує слот M.2 на PS5, який дозволить гравцям розширити швидкісне внутрішнє сховище, з якого можна буде запускати ігри останнього покоління. Коли це станеться наразі невідомо, проте авторитетний ресурс Bloomberg, посилаючись на свої джерела, стверджував, що подія відбудеться влітку.

Нові можливості консолі SpayStation 5

Поряд з новим варіантом зберігання даних квітневе оновлення також додає кілька інших ключових функцій в PlayStation 5. З'явилися зручні варіанти швидкого відключення чату на системному рівні. Користувачі також можуть індивідуально налаштовувати занадто гучні або тихі плеєри.

Sony додала і можливість пошуку всередині бібліотеки своїх ігор, а також приховувати окремі проєкти із загального списку, що має підвищити зручність при досить великій кількості ігор. Існує і нова функція для розробників, яка дозволить іграм попередньо завантажувати фікси, коли консоль перебуває у режимі спокою, щоб прискорити процес оновлення.

Крім цього додали також:

Share Play між PS4 і PS5.

Запит на приєднання до сеансу гри. Підбірка ігрових сесій ваших друзів, до яких ви зможете приєднатися буде тепер відображатися на консолях PS4 і PS5.

Покращення меню Game Base.

Масштабування екрану. Також в меню "Налаштування" тепер можна налаштовувати збільшення

екрану відповідно до ваших уподобань.

Нові налаштування призів і екрану статистики.

Розширені настройки HDR. На вибір доступно три опції.

Підтримка 120 Гц на моніторах і телевізорах з роздільною здатністю 1080p.

Функція увімкнення телевізора, коли користувач вмикає консоль. І перехід в режим спокою, коли ви вимикаєте телевізор.

Нові функції отримав також додаток PlayStation App:

Додавання об'єктів у список побажань в PlayStation Store.

Повідомлення, про віхд у мережу обраних друзів.

Можливість зміни мережевого статусу консолі у будь-який час через екран налаштувань PlayStation App.

Виправлення дефектів і поліпшення продуктивності.

Серед іншого також оновилося ПЗ геймпада DualSense, однак деталей щодо цього оновлення немає.