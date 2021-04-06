Оновлення підвищило продуктивність Pixel 5 на 30-50 відсотків: ніхто не розуміє чому

Компанія Google істотно оптимізувала графічний драйвер, завдяки чому продуктивність смартфона Pixel 5 в іграх і бенчмарках відчутно зросла. В іграх точний приріст не повідомляється, однак у 3DMark, як повідомляється, результат став вище на 30-50 відсотків, що не просто багато, а підозріло багато.

Користувачі вже будують теорії, як Google це вдалося. Крім усього іншого новий патч приніс оновлення безпеки для Pixel 5.

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Нові результати продуктивності

Редактор видання DER STANDARD Андрес Прощофскі написав про виявлені результати у себе у твітері.

Виявляється, Pixel 5 тепер отримує набагато кращі результати в 3DMark. Приблизно на 30-50 відсотків краще в порівнянні з рівнем P5 в березні,

– пише журналіст.

Я ніколи не бачив подібного прискорення після випуску пристрою. І виникає питання: як це можливо?

– продовжує він у наступних публікаціях.

На жаль, вимірів в іграх поки немає, як і немає пояснення, звідки такий значний ріст продуктивності. Андрес Прощофскі припустив, що Snapdragon 765G, який встановлено на Pixel 5, спочатку міг працювати зі зниженою продуктивністю. А тепер обмежувачі прибрали, дозволивши процесору працювати на повну потужність.

При цьому, додає він, зазвичай підвищення продуктивності відгукується збільшеним нагрівом і троттлінгом (примусовим зниженням продуктивності чипа внаслідок сильного нагріву). Але в цьому випадку спостерігається кардинально інша ситуація.

Крім того, у тестах стабільності смартфон тепер отримує оцінку в 99,5 відсотка, проти 86,9 відсотка, які він набирав раніше. Обидві оцінки надзвичайно добрі, враховуючи, що інші виробники показують значно нижчі оцінки. Наприклад, Oneplus 9 Pro отримує 55 відсотків у цьому тесті.

Враховуючи, що Pixel 4a 5G заснований на тій же платформі й отримав таке ж оновлення, ймовірно, ситуація стосується і його.