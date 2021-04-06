Користувачі вже будують теорії, як Google це вдалося. Крім усього іншого новий патч приніс оновлення безпеки для Pixel 5.

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Нові результати продуктивності

Редактор видання DER STANDARD Андрес Прощофскі написав про виявлені результати у себе у твітері.

Виявляється, Pixel 5 тепер отримує набагато кращі результати в 3DMark. Приблизно на 30-50 відсотків краще в порівнянні з рівнем P5 в березні,

– пише журналіст.

Turns out the Pixel 5 is now getting way better results in 3DMark. Like in 30-50 percent better compared to a P5 w March patch level. Even the results in general benchmarks like PCMark Work are a bit better (even though in this case really only just a bit). 2/ pic.twitter.com/58Ze5qFE6d — Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) April 5, 2021

Я ніколи не бачив подібного прискорення після випуску пристрою. І виникає питання: як це можливо?

– продовжує він у наступних публікаціях.

На жаль, вимірів в іграх поки немає, як і немає пояснення, звідки такий значний ріст продуктивності. Андрес Прощофскі припустив, що Snapdragon 765G, який встановлено на Pixel 5, спочатку міг працювати зі зниженою продуктивністю. А тепер обмежувачі прибрали, дозволивши процесору працювати на повну потужність.

При цьому, додає він, зазвичай підвищення продуктивності відгукується збільшеним нагрівом і троттлінгом (примусовим зниженням продуктивності чипа внаслідок сильного нагріву). Але в цьому випадку спостерігається кардинально інша ситуація.

PS: What's even more curious: Usually you would expect the improved benchmark results to result in a reduced reliability. Bc higher performance usually leads to faster throttling due to thermal issues. But in this case I'm seeing the exact opposite. — Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) April 5, 2021

Крім того, у тестах стабільності смартфон тепер отримує оцінку в 99,5 відсотка, проти 86,9 відсотка, які він набирав раніше. Обидві оцінки надзвичайно добрі, враховуючи, що інші виробники показують значно нижчі оцінки. Наприклад, Oneplus 9 Pro отримує 55 відсотків у цьому тесті.

Враховуючи, що Pixel 4a 5G заснований на тій же платформі й отримав таке ж оновлення, ймовірно, ситуація стосується і його.