Користувачі з нетерпінням чекають на оновлення прошивки на своїх смартфонах, адже воно, зазвичай, приносить новий функціонал. Однак, оновлення до MIUI 12 виводять із ладу деякі смартфони Redmi Note 8 Pro.

Додамо, що практично завжди оновлення прошивки MIUI проходить практично без нарікань користувачів. Однак, деякі власники смартфона Redmi Note 8 Pro зауважили, що після установки оновлення їхні девайси перестали функціонувати, повідомляє Notebookcheck.

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Деталі

Йдеться про оновлення MIUI 12 під номером V12.0.3.0.QGGEUXM. І постраждали, здебільшого, власники Redmi Note 8 Pro в Європі.

Як кажуть власники, після оновлення смартфони переходять в режим циклічного перезавантаження. При цьому такі повідомлення не поодинокі.

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Що робити

Експерти радять власникам Redmi Note 8 Pro поки зачекати з установкою MIUI 12 під номером V12.0.3.0.QGGEUXM. Краще почекати з установкою і дочекатися свіжої версії, яка виключає ймовірність поломки пристрою.

Нагадаємо, MIUI 12 побудована на базі операційної системи Android 10. Оболонка отримала оновлений інтерфейс, нову анімацію і поліпшену темну тему. Також оновлення торкнулось і безпеки, поліпшили і фірмові програми.