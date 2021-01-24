Компанія Microsoft випустила велике оновлення для фірмового браузера Edge на основі Chromium. Нова версія браузера отримала низку нововведень. Серед нових можливостей – підтримка великої кількості тем оформлення, поліпшена синхронізація історії та вкладок між пристроями, а також генератор надійних паролів та інші функції, покликані поліпшити користувальницький досвід і конфіденційність.

Оновлення принесло в Edge чимало корисних функцій для користувачів, які виведуть досвід експлуатації браузера на новий рівень, повідомляє 24 канал .

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Нові можливості Windows Edge

Нова функція "Сплячі вкладки" підвищує продуктивність браузера, а модифікований менеджер паролів дозволить згенерувати складну комбінацію і повідомить користувачів, якщо облікові дані, які вони зберегли за допомогою автозаповнення, були скомпрометовані.

У Edge 88 також була доопрацьована підтримка синхронізації вкладок і історії, яка спрощує користувачеві перегляд веб-сторінок в Edge на різних ПК під управлінням Windows, комп'ютерах Mac і смартфонах.

Ще одним нововведенням в Edge 88 стала функція швидкого пошуку на бічній панелі, що дозволяє знаходити необхідні сайти, не залишаючи поточну сторінку.

Короткий ролик демонструє нові функції Edge 88, відео:

Крім того, у браузері з'явилася можливість бачити вхідні електронні листи прямо на сторінці нової вкладки, що позбавляє користувача від необхідності заходити в свою поштову скриньку. Також в Edge 88 з'явилася можливість легко видаляти файли cookie сторонніх сайтів, але залишати їх для часто відвідуваних ресурсів. Уникнути появи персоналізованої реклами, заснованої на історії переглядів, допоможе режим InPrivate.

На сторожі конфіденційності користувача також буде стояти новий протокол DNS, що забезпечує виконання пошукових запитів через HTTPS-з'єднання, що захищає від модифікації або перехоплення адреси зловмисниками. Оновлена ​​версія браузера, за запевненням Microsoft, вже почала поширюватися по стабільному каналу і незабаром буде доступна всім користувачам сумісних збірок Windows.