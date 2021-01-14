Компанія Google випустила свіже оновлення для смартфона Pixel 4a 5G, який був запущений в минулому році. Однак разом із новими функціями смартфон отримав проблеми.

Після оновлення у користувачів Pixel 4a 5G почались проблеми із сенсорним екраном. Власники смартфонів стверджують, що екран просто не реагує на натискання в різних сценаріях, пише Gizmochina.

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Деталі

Проблеми почали з'являтися після того, як Google випустила грудневий патч системи безпеки Android. При цьому до виходу останнього оновлення власники таких проблем не зауважували.

Користувачі кажуть, що торкання на екрані не реєструються, особливо по краях. Тому потрібно натиснути кілька разів, щоб функція спрацювала. Крім проблем з навігацією, юзери стикаються з проблемами при використанні повноекранних додатків.

Як виправити ситуацію

Поки що єдиний спосіб позбутися від проблеми просто відкотити систему до листопадового оновлення системи безпеки. Google поки не коментує цю ситуацію.