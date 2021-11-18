Як пише джерело, після встановлення версії 96, деякі ресурси перестають працювати частково або взагалі. Серед "жертв" багу є також Instagram та рендеринг відео.

Цікаво Instagram почав банити користувачів і вимагати від них відеоселфі для розблокування

Що відбувається з Google Chrome 96

При спробі завантажити сайт Twitter багато користувачів бачать помилку, яка попереджає, що "щось пішло не так", а також рекомендацію перезавантажити сторінку.

Інші користувачі Twitter повідомляють, що всі GIF-файли стали чорними, зображення зникли, а відео неможливо відтворити. Замість них Twitter тепер показує все те ж повідомлення про помилку: "щось пішло не так".

У інших користувачів браузера не доступні окремі функції Discord та Instagram, а самі ресурси працюють повільніше, ніж зазвичай.



У Google Chrome 96 не працює Twitter / Фото Bleeping Computer

Розробники вже знають про проблему. Про неї масово пишуть у баг-трекері Chromium.

Що робити

Один з користувачів розповідає, що розв'язати проблему допомагає відключення однієї з експериментальних функцій. Для цього потрібно перейти за посиланням у стрічці адреси: chrome://flags/#cross-origin-embedder-policy-credentialless.

Bleeping Computer відзначає, що згаданий параметр пов'язаний з новою функцією Cross-Origin-Embedder-Policy, що увійшла до складу Chrome 96.

Розробники, ймовірно, випустять новий патч для виправлення помилки вже найближчим часом.