Оновлення Galaxy S21 "вбиває" батарею

Минулого тижня компанія Samsung випустила свіже оновлення програмного забезпечення для флагманської лінійки Galaxy S21. Воно містить лютневий апдейт безпеки Android.

Однак, окрім поліпшення безпеки, оновлення принесло й погіршення енергоефективності.

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Що пішло не так

Так, вже чимало власників Galaxy S21 скаржаться на одну і ту ж проблему – дуже швидка розрядка акумулятора. Всі скарги відбуваються після оновлення і стосуються міжнародних версій флагманів на основі фірмової однокристальної системи Exynos.

Як сказано у відгуках, причиною зменшення акумулятора може виявитися проблема зі підключенням до стільникової мережі, користувачі відзначають, що витрата заряду акумулятора нормалізується в "режимі літака".

В середньому смартфони втрачають заряд на 6-7% в годину, а уникнути цього можна почавши користуватися тільки Wi-Fi замість стільникового зв'язку.

Найбільше скаржаться користувачі Galaxy S21 і, особливо, Galaxy S21 +, в той час як скарги на Galaxy S21 Ultra зустрічаються помітно рідше.

Реакція Samsung

В Samsung вже підтвердили, що компанія поінформована про проблему з швидкою розрядкою і працює над її виправленням в оновленні ПЗ.