Оновлення до Android 12 поламало деякі смартфони Google Pixel

Традиційно після виходу будь-якого великого оновлення Android чи оболонки одного з виробників, ЗМІ рясніють заголовками про перетворені на "цеглини" смартфони. Реліз Android 12 винятком не став: користувачі скаржаться на проблеми зі своїми ґаджетами.

Проблеми з'явилися практично на всіх смартфонах Pixel, які підтримують нову ОС. Припускають, що причиною може бути процесор Tenzor, а точніше те, що компанія зосередила найбільше сил на оптимізації Pixel 6 і 6 Pro під нього, а іншим моделям приділила занадто мало уваги. Проте це лише теорія.

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На що скаржаться користувачі

Користувач Pixel 4а, на ім'я Сартак Бхатіа написав: "Після оновлення мого смартфона до Android 12 деякі програми постійно дають збій, а батарея розряджається ну дуже швидко ".

". Проте це ще не найгірше. У випадку інших власників Pixel смартфони взагалі періодично перестають працювати. Так, користувач смартфона Pixel 5 поскаржився, що після оновлення до Android 12 у нього постійно гасне дисплей . Він намагався робити повне скидання і відновлення до заводських налаштувань, але проблема повторюється, не даючи нормально користуватися телефоном.

. Він намагався робити повне скидання і відновлення до заводських налаштувань, але проблема повторюється, не даючи нормально користуватися телефоном. Також відомо про випадок, коли Pixel 4 перестав розпізнавати біометрію . Сканер відбитків працює протягом кількох годин після перезапуску, після чого просто відключається і просить його протерти або почистити. Розблокувати смартфон можна тільки паролем у вигляді коду.

. Сканер відбитків працює протягом кількох годин після перезапуску, після чого просто відключається і просить його протерти або почистити. Розблокувати смартфон можна тільки паролем у вигляді коду. Найбільше не пощастило одному з власників Pixel 3. Його пристрій самостійно перезавантажується без причини. Жодні спроби виправити ситуацію результату не дають.

Наразі немає коментарів від Google, але очевидно, що компанія буде терміново випускати оновлення.