Проблеми з'явилися практично на всіх смартфонах Pixel, які підтримують нову ОС. Припускають, що причиною може бути процесор Tenzor, а точніше те, що компанія зосередила найбільше сил на оптимізації Pixel 6 і 6 Pro під нього, а іншим моделям приділила занадто мало уваги. Проте це лише теорія.

Цікаво Google випустила Android 12: всі користувачі вже можуть встановити нову операційну систему

На що скаржаться користувачі

Користувач Pixel 4а, на ім'я Сартак Бхатіа написав: "Після оновлення мого смартфона до Android 12 деякі програми постійно дають збій, а батарея розряджається ну дуже швидко ".

". Проте це ще не найгірше. У випадку інших власників Pixel смартфони взагалі періодично перестають працювати. Так, користувач смартфона Pixel 5 поскаржився, що після оновлення до Android 12 у нього постійно гасне дисплей . Він намагався робити повне скидання і відновлення до заводських налаштувань, але проблема повторюється, не даючи нормально користуватися телефоном.

. Він намагався робити повне скидання і відновлення до заводських налаштувань, але проблема повторюється, не даючи нормально користуватися телефоном. Також відомо про випадок, коли Pixel 4 перестав розпізнавати біометрію . Сканер відбитків працює протягом кількох годин після перезапуску, після чого просто відключається і просить його протерти або почистити. Розблокувати смартфон можна тільки паролем у вигляді коду.

. Сканер відбитків працює протягом кількох годин після перезапуску, після чого просто відключається і просить його протерти або почистити. Розблокувати смартфон можна тільки паролем у вигляді коду. Найбільше не пощастило одному з власників Pixel 3. Його пристрій самостійно перезавантажується без причини. Жодні спроби виправити ситуацію результату не дають.

Наразі немає коментарів від Google, але очевидно, що компанія буде терміново випускати оновлення.

Нагадаємо, новий Android 12 вже доступний для всіх користувачів. Його випустили 19 жовтня разом з новими флагманами Pixel 6 та Pixel 6 Pro.