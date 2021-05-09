Преторіанець на дорозі: оновлення для автобуса-позашляховика

10:06

Чеський стартап Torsus відомий своїми автобусами-позашляховиками. Вони підходять для будь-яких цілей та здолають будь-які труднощі на своїй дорозі. Проте компанія не збирається зупинятися на досягнутому та постійно оновлює начиння машин.