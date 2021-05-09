Лінійка автобусів-позашляховиків Praetorian від компанії Torsus дуже різноманітна. Родзинками серії є високий рівень шумоізоляції, універсальність, місткість автобуса у 36 пасажирів, антикорозійний каркас, ефективна система кондиціонування та всюдипрохідність автобуса. При покупці ви можете змінити характеристики автобуса.
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Praetorian може проїхати будь-яку перешкоду / Фото Torsus
Як оновили позашляховик
Вислухавши відгуки клієнтів Torsus вирішили доповнити позашляховик декількома покращеннями:
- Освітлення замінять з галогенного на світлодіодне;
- Стандартні фари автобуса замінять прожекторами на 4100 люменів. Фони зможуть світити розсіяним світлом або сфокусованим променем;
- Додадуть освітлення з обох боків позашляховика;
- Покращать систему кондиціонування. Тепер автобус, в якому перебуватиме 35 осіб зможе охолодити свій салон з 60 градусів за Цельсієм до 30 градусів за 3 хвилини;
- Оновлена система пожежогасіння BlazeCut. Вона зможе самостійно тушити пожежу довкола паливної системи, моторного відділу та інших критичних відділів;
- В салон додано два вогнегасники та вогнетривкі матеріали.
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Torsus Praetorian: дивитись відео онлайн