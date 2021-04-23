В оновленні iOS 15 на користувачів чекає низка важливих функцій

З'явилися деякі деталі про майбутню версію мобільної операційної системи iOS 15. Вона отримала кодову назву Sky і має принести користувачам "великі зміни і поліпшення".

Одним з найбільш помітних серед них стане новий головний екран на iPad, який дасть змогу розміщувати віджети в будь-якому місці, як iOS 14 на iPhone.

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Що ще відомо про iOS 15

Як кажуть джерела, Apple має намір оновити спосіб взаємодії користувачів з повідомленнями. Також компанія запропонує перероблений домашній екран на iPad, оновлений екран блокування і додаткові заходи захисту конфіденційності.

Буде покращена і система повідомлень на iPhone і iPad, що дасть змогу налаштувати, чи буде пристрій видавати звук залежно від статусу. Для цього буде меню на екрані блокування і в Центрі управління.

Залежно від статусу пристрою, з'явиться можливість відправляти автоматичні відповіді. Зараз така функція теж є, але сфера її застосування обмежена.

В iOS 15 будуть посилені засоби контролю щодо дотримання приватності користувача. Система повідомить користувачеві, якщо певний додаток таємно збирає дані у фоновому режимі.

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За чутками, Apple має намір суттєво оновити додаток iMessage, перетворивши його в соціальну мережу.