Нові гнучкі смартфони Samsung: компанія представить свіжі моделі – дата презентації

11 травня 2021 , 12:16
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Джерело:

Gizmochina

Південнокорейський гігант Samsung, за повідомленнями джерел мережі, представить нові флагманські смартфони в кінці літа, у серпні. Мовиться про апарати Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3. Останні два пристрої будуть оснащені гнучким дисплеєм, що складається всередину корпусу. Зазвичай до кінця літа Samsung анонсувала пристрої Galaxy Note.

Про нові смартфони наразі відомо не багато, але з чуток та заяв фахівців галузі вже вимальовується загальна картина. Крім того, можна зробити висновок, що Samsung продовжить активно розвивати гнучкі пристрої.

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Galaxy Z Fold 3

Модель Galaxy Z Fold 3, з чуток, отримає суттєві оновлення.

  • Пристрій оснастять підтримкою пера S Pen.
  • Очікується, що цей апарат стане першим у світі смартфоном з гнучким дисплеєм, обладнаним підекранною камерою.
  • Серед іншого смартфон буде оснащений потрійною основною камерою.


Концепт Galaxy Z Flip 3 / Фото LetsGoDigital

Galaxy Z Flip 3

Друга новинка з гнучкою конструкцією, Galaxy Z Flip 3. 

  • Ґаджет зможе похвалитися збільшеним у порівнянні з моделлю попереднього покоління зовнішнім екраном.
  • Апарат отримає подвійну основну камеру з парою 12-мегапіксельних сенсорів.
  • Внутрішня камера отримає 10-мегапіксельний сенсор.

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Galaxy S21 FE

Що стосується смартфона Galaxy S21 FE, то він, за чутками, теж отримає чимало цікавого.

  • Пристрій буде обладнаний 6,4-дюймовим екраном з невеликим отвором для фронтальної камери.
  • Отримає інтегрований сканер відбитків пальців.
  • Частота оновлення екрану нібито складе 120 Гц, а роздільна здатність – Full HD+.
  • У тильній частині корпусу розташується потрійна камера.
Автор: Михайло Года