Нові гнучкі смартфони Samsung: компанія представить свіжі моделі – дата презентації

12:16

Південнокорейський гігант Samsung, за повідомленнями джерел мережі, представить нові флагманські смартфони в кінці літа, у серпні. Мовиться про апарати Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3. Останні два пристрої будуть оснащені гнучким дисплеєм, що складається всередину корпусу. Зазвичай до кінця літа Samsung анонсувала пристрої Galaxy Note.