Нові гнучкі смартфони Samsung: компанія представить свіжі моделі – дата презентації

Південнокорейський гігант Samsung, за повідомленнями джерел мережі, представить нові флагманські смартфони в кінці літа, у серпні. Мовиться про апарати Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3. Останні два пристрої будуть оснащені гнучким дисплеєм, що складається всередину корпусу. Зазвичай до кінця літа Samsung анонсувала пристрої Galaxy Note.
Про нові смартфони наразі відомо не багато, але з чуток та заяв фахівців галузі вже вимальовується загальна картина. Крім того, можна зробити висновок, що Samsung продовжить активно розвивати гнучкі пристрої.
Цікаво Що робити зі старими смартфонами: в Samsung знайшли цікаве рішення
Galaxy Z Fold 3
Модель Galaxy Z Fold 3, з чуток, отримає суттєві оновлення.
- Пристрій оснастять підтримкою пера S Pen.
- Очікується, що цей апарат стане першим у світі смартфоном з гнучким дисплеєм, обладнаним підекранною камерою.
- Серед іншого смартфон буде оснащений потрійною основною камерою.
Концепт Galaxy Z Flip 3 / Фото LetsGoDigital
Galaxy Z Flip 3
Друга новинка з гнучкою конструкцією, Galaxy Z Flip 3.
- Ґаджет зможе похвалитися збільшеним у порівнянні з моделлю попереднього покоління зовнішнім екраном.
- Апарат отримає подвійну основну камеру з парою 12-мегапіксельних сенсорів.
- Внутрішня камера отримає 10-мегапіксельний сенсор.
Не пропустіть Гучний скандал навколо Samsung: компанію звинувачують у шахрайстві через брак Galaxy S20
Galaxy S21 FE
Що стосується смартфона Galaxy S21 FE, то він, за чутками, теж отримає чимало цікавого.
- Пристрій буде обладнаний 6,4-дюймовим екраном з невеликим отвором для фронтальної камери.
- Отримає інтегрований сканер відбитків пальців.
- Частота оновлення екрану нібито складе 120 Гц, а роздільна здатність – Full HD+.
- У тильній частині корпусу розташується потрійна камера.