Tesla показала оновлений інтер'єр електрокара Model S: можна грати у The Witcher 3

З моменту релізу Model S дизайнери Tesla не вносили змін до його інтер'єру. І от нещодавно компанія представила зображення салону оновленої версії седана, які дозволяют припустити, що незабаром внутрішнє оснащення автомобіля суттєво зміниться.
Джерело: Tesla
Нові концепт-рендери Tesla свідчать про те, що нова версія Model S отримає великий горизонтальний сенсорний дисплей на приладовій панелі і кермо оригінальної форми, яке помітно відрізняється від класичного.
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Також дизайнери пропонують встановити додатковий дисплей для пасажирів на задньому сидінні, наприклад, для ігор. У Twitter Ілон Маск підтвердив, що нова інформаційно-розважальна система Tesla Arcade зможе запускати Cyberpunk 2077. На офіційних слайдах також згадуються ігри The Witcher 3, Fallout Shelter, Stardew Valley, Cuphead та інші.
Як запевняють представники компанії електрокар отримає розважальну систему, продуктивність заліза якої складе до 10 Тфлопс. Крім того, Tesla опублікувала зображення нової моделі S Plaid, яка отримає відразу три двигуни і буде здатна розвивати максимальну швидкість до 320 км/г. Її вартість у топовій конфігурації з дальністю пробігу близько 830 кілометрів на одному заряді складе 138 490 доларів.
Крім того, Tesla Model S і Model X отримають нову трансмісію і акумуляторну систему, що позитивно вплине на їх автономність. Очікується, що виробництво оновленої Model S стартує до кінця першого кварталу 2021 року.