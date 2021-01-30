Tesla показала оновлений інтер'єр електрокара Model S: можна грати у The Witcher 3

З моменту релізу Model S дизайнери Tesla не вносили змін до його інтер'єру. І от нещодавно компанія представила зображення салону оновленої версії седана, які дозволяют припустити, що незабаром внутрішнє оснащення автомобіля суттєво зміниться.

Джерело: Tesla

Нові концепт-рендери Tesla свідчать про те, що нова версія Model S отримає великий горизонтальний сенсорний дисплей на приладовій панелі і кермо оригінальної форми, яке помітно відрізняється від класичного.

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Також дизайнери пропонують встановити додатковий дисплей для пасажирів на задньому сидінні, наприклад, для ігор. У Twitter Ілон Маск підтвердив, що нова інформаційно-розважальна система Tesla Arcade зможе запускати Cyberpunk 2077. На офіційних слайдах також згадуються ігри The Witcher 3, Fallout Shelter, Stardew Valley, Cuphead та інші.

Що нового з'явиться в салоні оновленої Model S

Як запевняють представники компанії електрокар отримає розважальну систему, продуктивність заліза якої складе до 10 Тфлопс. Крім того, Tesla опублікувала зображення нової моделі S Plaid, яка отримає відразу три двигуни і буде здатна розвивати максимальну швидкість до 320 км/г. Її вартість у топовій конфігурації з дальністю пробігу близько 830 кілометрів на одному заряді складе 138 490 доларів.

Салон Model S

Крім того, Tesla Model S і Model X отримають нову трансмісію і акумуляторну систему, що позитивно вплине на їх автономність. Очікується, що виробництво оновленої Model S стартує до кінця першого кварталу 2021 року.