Сайт OnlyFans, заснований американцем українського походження Леонідом Радвінським, задумувався як спільнота для публікації контенту за підпискою. Передбачалось, що таким контентом будуть різноманітні відео з порадами, рецептами, музикою, ексклюзивними фото для прихильників. Проте в якийсь момент його вподобали творці порнографічних матеріалів.

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Чому змінюють правила

Як заявляє джерело, причиною зміни правил є тиск з боку платіжних систем. Деталей поки що немає. Зокрема, невідомо, про який саме тиск йде мова. Зараз компанія намагається залучити нові інвестиції у розмірі одного мільярда доларів і такі вимоги пояснює бажанням "забезпечити довгострокову стабільність платформи". Проте ще місяць тому було відомо, що компанія хоче позбавитись від "клейма" порносайту.

Подібні проблеми спіткали минулого року й сайт PornHub, коли Visa та Mastercard відключили його від своїх сервісів. Щоправда, причина тоді була в іншому: довкола порносайту розгорівся скандал через статтю в The New York Times про насилля над неповнолітніми. Зокрема, автор матеріалу стверджував, що на PornHub публікуються ролики без згоди осіб, які на них зображені, у тому числі неповнолітніх дівчат. Це призвело до того, що сайт видалив майже 10 мільйонів відео, завантажених звичайними користувачами

В розмові з Bloomberg представник OnlyFans розповідає, що еротичний контент все ж можна буде публікувати й надалі. Але лише такий, що відповідатиме новим вимогам. Детальні рекомендації до контенту обіцяють представити найближчим часом.

Доля OnlyFans

Беручи до уваги, що більшість аудиторії сприймає сайт лише як джерело порнографічного контенту, після зміни правил його може спіткати доля Tumblr. 3 грудня 2018 року цей популярний сервіс особистих блогів під тиском компанії Apple, відомої своєю практикою вирішувати хто і що повинен дивитись, також оголосив про заборону порнографії. Це призвело до різкої втрати понад третини аудиторії сервісу.

Цікавий факт: перша серійна клавіатура з українською розкладкою була реалізована саме в ноутбуках ASUS. Тут ви зможете підібрати ідеальний пристрій для дому, роботи, творчості, навчання чи ігор.