Для того, щоб змінити позицію, сервісу знадобилося всього шість днів і хештег "Free OnlyFans" у топах Twitter. Тепер, як заявляють представники компанії, у них є необхідні гарантії.

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Що відомо

Як уже було згадано, сервіс заявляв про тиск з боку банків та платіжних сервісів. Річ у тім, що багато фінансових організацій неохоче йдуть на співпрацю з компаніями подібного роду діяльності. З огляду на те, що OnlyFans збирається залучити інвестиції у розмірі одного мільярда доларів, він не міг дозволити собі ризиків.

Проте тепер ситуація дещо змінилась.

"Ми отримали гарантії, необхідні для підтримки нашої різноманітної спільноти авторів, і призупинили заплановану на 1 жовтня зміну політики. OnlyFans виступає за інклюзивність, і ми продовжимо розміщувати контент від усіх користувачів", – написали у твітері OnlyFans.

Таким чином компанія вирішила відмовитись від своїх планів. Вона також подякувала аудиторії за те, що та змогла домогтися видимості і зробила так, що їхні голоси почули.

Нагадаємо, 19 серпня, ресурс OnlyFans оголосив про нові правила, згідно з якими користувачам з жовтня заборонялось публікувати порнографічні матеріали. Такий крок виглядав як мінімум дивно, адже саме NSFW-контенту компанія зобов'язана своєю популярністю. Лише за час пандемії її виручка виросла на 553 відсотки. Ймовірно, якби сервіс продовжив дотримуватись нових правил, його спіткала б доля Tumblr, який після аналогічної заборони порнографії різко втратив третину своїх користувачів.

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