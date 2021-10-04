Онлайн-апокаліпсис: не працює ще й TikTok, а також Netflix, Twitter та Google

Масштабний збій у роботі охопив не лише Facebook, Instagram та WhatsApp. Ввечері 4 жовтня "лягла" низка інших популярних сервісів, серед них – Google та Steam.

Більшість сайтів, якими повсякденно звикли користуватися у всьому світі, зараз недоступні. Причини досі не відомі, як і терміни усунення неполадків.

До теми Facebook, Instagram та WhatsApp не працюють: стався масштабний збій

Які сервіси не працюють

Спочатку з'явилася інформація про проблеми з Facebook, Instagram та WhatsApp. Їхні користувачі почали масово скаржитися на збої близько 18:30 за українським часом. Станом на 20:25 ані ці соцмережі, ані мессенджер все ще не працюють. Згодом у частини користувачів, зокрема в Україні, перестав нормально функціонувати й TikTok. В той час, як деякі стверджують, що соцмережа працює нормально, низка інших повідомляють про відсутнє з'єднання.

Люди почали скаржитися на проблеми у роботі:

Netflix;

Steam;

PlayStation;

Twitter;

Google;

Amazon.

Водночас у Німеччині, наприклад, проблеми не обмежуються інтернет-ресурсами. За інформацією на сайті Downdetector у країні спостерігаються й проблеми з провідними телеком-провайдерами.

Всі кинулися у Telegram, там також перебої

Через те, що більшість соцмереж не працюють, їхні користувачі перейшли у Telegram. Його сервери наразі витримують це аномальне навантаження, втім інколи все одно трапляються перебої у роботі.

Як відреагували у компаніях

Зазначимо, що у Facebook вже звернулися до тих, хто користується їхніми продуктами. О 19:22 (приблизно за годину після перших повідомлень про проблеми) в офіційному твітері компанії опублікували заяву. У ній представники Facebook пояснили, що знають про збої та намагаються якнайшвидше відновити доступ. Після цього жодних нових заяв не було вже понад 1,5 години.

Згодом з'явилася й реакція на сторінці PR-відділу Instagram у твітері. "Інстаграму та його друзям зараз не просто. Тож у вас можуть виникнути проблеми з їхнім використанням. Потерпіть трішки, ми працюємо", – мовиться у повідомленні.

Водночас у Twitter до цієї непростої ситуації поставилися з позитивом. Єдине повідомлення, яке залишили там, коли почалися збої, звучить так: "Hello literally everyone", що у перекладі з англійською означає "Привіт буквально всім". Очевидно, на той момент перебоїв у їхній роботі ще не було.